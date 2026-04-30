ウィットリーは6回無安打無失点の投球を披露した■巨人 ー 広島（30日・東京ドーム）巨人のフォレスト・ウィットリー投手が30日、東京ドームでの広島戦に先発した。6回2死で小園海斗内野手への投球中に左足を痛め、ベンチへ下がった。苦悶の表情を浮かべていたが、治療後にマウンドへ復帰。小園を二ゴロに仕留めて役目を終えると「プレーもメンタルもイケメンすぎる」とファンは感動していた。1-0でリードしていた6回だった。