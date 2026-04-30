マクドナルドは5月7日から5月19日までの期間限定で、「サムライマック」シリーズの新商品「炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」を午後5時からの「夜マック」限定で販売する。価格は単品840円〜（税込）。■「サムライマック」レギュラー化 5周年を記念“大人が満足する”バーガーをコンセプトに開発された「サムライマック」シリーズは、2021年4月の登場以降、肉厚ビーフを使用したレギュラーメニューとして展開している