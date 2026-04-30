フリーマンは1点を追う9回1死満塁で二ゴロ併殺打、2番スタメンで打率.138【MLB】マーリンズ 3ー2 ドジャース（日本時間30日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は29日（日本時間30日）、本拠地のマーリンズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、2打数無安打3四球で打率.273となった。チームも1点差ゲームを落とし、2カードぶりの負け越しとなった。深刻なのが1番・大谷の後を打つ「2番打者問題」だ。4年2億4000万ドル（約