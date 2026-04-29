ネスレ日本が4月28日（火）から新宿サザンテラス広場で開催しているのが、冷たい水にもサッと溶けるアイス専用の「ネスカフェ アイスブレンド」をより楽しめる期間限定イベント「NESCAFE APARTMENT #隣人と溶けるアイスコーヒー」です。■アイスコーヒー需要は拡大中イベント初日に行われた発表会では、飲料事業本部レギュラーソリュブルコーヒービジネス部の尾崎由唯さんが登場。日本では、飲用されるコーヒーの約40％がアイスコ