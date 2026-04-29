オリックスはリリーフ陣が結果を残せず29日、パ・リーグ球団主催のファーム公式戦3試合が行われた。ソフトバンクはロッテと対戦し2-2で引き分けた。先発の藤原大翔投手は6回2安打1失点の好投。7回に藤田悠太郎捕手が公式戦初となる1号ソロを放ち、試合を振り出しに戻した。ロッテは秋山正雲投手が5回1失点と先発の役目を果たした。西武は1-2で広島に敗れた。先発の冨士大和投手は6回6安打2失点の粘投。9回はボー・タカハシ投手