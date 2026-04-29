4回の守備で内野安打性の当たりを好捕して大谷のピンチを救う【MLB】マーリンズ 2ー1 ドジャース（日本時間29日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が28日（日本時間29日）、本拠地でのマーリンズ戦に先発登板し、6回5安打2失点（自責1）と好投するも打線の援護なく今季初黒星を喫した。4回にピンチを背負ったが、キム・ヘソン内野手が美技でサポート。ベンチではキムにお辞儀する場面もあった。“当事者”が裏側を明かし