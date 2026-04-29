ロバーツ監督が嘆いた敗戦「勝つべきだった」【MLB】マーリンズ 2ー1 ドジャース（日本時間29日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地で行われたマーリンズ戦に先発登板。6回2失点で今季初黒星を喫した。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「（大谷の投球が）完全に噛み合っていたと彼は感じていなかったと、私は思っている」と大谷の投球を振り返った。6回まで2失点（自責1）も104球を投じた