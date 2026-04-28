斗山ベアーズ-起亜タイガースの始球式に登場可憐すぎる投球が大バズリしている。18日に韓国プロ野球（KBO）で行われた斗山ベアーズ-起亜タイガース戦の始球式に、韓国のアイドルグループ「少女時代」のメンバーで女優のユナさんが登場した。「女神すぎる」「色褪せない美しさ」と世界のファンを虜にしている。ユナさんは斗山の白のホームユニを着用し、アイドルでは珍しく球団のキャップを被って登場した。場内に挨拶してから