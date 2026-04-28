本拠地・マーリンズ戦に「1番・DH」で先発出場する【MLB】ドジャース ー マーリンズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地・マーリンズ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。2試合連続となる7号本塁打に期待がかかる。山本由伸投手は今季3勝目をかけて先発する。前日26日（同27日）の本拠地・カブス戦では「1番・DH」で先発出場し、7回に左中間へ6号ソロを放った。移籍後最