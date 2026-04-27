昨年6月にレッドソックスから加入したが…ジャイアンツのラファエル・デバース内野手の不調が深刻だ。昨年6月にレッドソックスからトレードで加入して以降、打撃成績が低迷。米全国紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者が「まるで別人のようになってしまった」と指摘するなど、不良債権化が止まらない。26日（日本時間27日）の試合終了時点で、今季は打率.216、2本塁打、9打点、OPS.562と苦しんでいる。レッドソックス