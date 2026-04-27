昨年のドラフトでソフトバンクが1位指名で交渉権を獲得スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手が26日（日本時間27日）、本拠地でのフロリダ州立大戦で今季14号となる逆転サヨナラ満塁本塁打を放った。衝撃の打棒に称賛の声が上がるとともに、日本のプロ野球入りを熱望するファンからは複雑な思いが殺到している。劇的な幕切れとなった。3-4と1点ビハインドで迎えた9回無死満塁という絶好の場面で打席に入ると、佐々木は左腕が投