対象は過去最多の169人…「海外チーム」への進路が17人と急増日本プロ野球選手会は27日、2025年度に引退・退団した選手のセカンドキャリアに関する調査結果を発表した。対象人数は169人と前年の157人から増加し、過去5年で最多となった一方で、コーチや球団職員を含む「NPB関係」に進む割合は53.3％にとどまり、同期間で最低の数値となった。今回の調査対象は、外国人選手および同一球団内での育成再契約選手を除く169人。平均