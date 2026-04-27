日清製粉ウェルナは公式Xを午前8時31分に更新ドジャース・大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、本拠地でのカブス戦で12試合ぶりとなる6号を放ち、今季初の1試合3安打と大暴れした。待望の一発に対して、広告出演契約を結ぶ日清製粉ウェルナも即座に反応。公式X（旧ツイッター）を更新し、“特別仕様”で称賛した。5点リードで迎えた7回無死の第4打席で待望のアーチが飛び出した。左腕ミルナーが投じたシンカーを捉えると、打