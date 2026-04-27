カブス3連戦では鈴木誠也イジリ連発、佐々木朗希の反省会にもひょっこり参加妙にご機嫌だった。ドジャース・大谷翔平投手だ。26日（日本時間27日）の午前10時50分、帽子を後ろ向きに被った、いつものスタイルでクラブハウスへ。取材を終えてクラブハウスを退出しようとする日本人メディアとすれ違う……。その時だった。「お疲れっすぅぅ〜〜」まるで“チャラ男”のような軽い挨拶。どんな時もメディアと一線を引いてきた男が