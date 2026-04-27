2回以降は立ち直るも…6回途中6安打5失点で今季2敗目【MLB】ドジャース 6ー0 カブス（日本時間27日・ロサンゼルス）カブスの今永昇太投手は26日（日本時間27日）、敵地で行われたドジャース戦に先発。5回1/3を投げ6安打5失点、6奪三振3四球で降板し、今季2敗目を喫した。防御率3.15。クレイグ・カウンセル監督は初回の投球に苦言を呈した。立ち上がりにつかまった。先頭・大谷の四球と二盗などで1死一、三塁からパヘスの右犠飛