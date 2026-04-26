YESネットワークの解説もバッサリ「全員が鼻を折られるのです」ヤンキースのジャズ・チザムJr.内野手の“赤っ恥”プレーが波紋を呼んでいる。24日（日本時間25日）、敵地でのアストロズ戦で、ど真ん中の見逃しストライクに対して無謀なチャレンジを要求した。大差のついた終盤に見せた理解しがたい行動に、ファンからは「剥奪しないといけない」などと呆れる声が殺到している。注目のシーンは、ヤンキースが12-4と大量リードで