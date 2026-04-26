佐々木とラッシングのコンビは4試合目【MLB】ドジャース 12ー4 カブス（日本時間26日・ロサンゼルス）ドジャース・佐々木朗希投手は25日（日本時間26日）、本拠地で行われたカブス戦で6回途中4失点の粘投で、昨年5月3日（同4日）のブレーブス戦以来となる357日ぶりの勝ち星を手にした。バッテリーを組んだダルトン・ラッシング捕手は、“珍しく”右腕の投球を称えた。2回には鈴木誠也外野手に先制4号ソロを被弾するなど、計3本