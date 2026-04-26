佐々木とラッシングのコンビは4試合目

【MLB】ドジャース 12ー4 カブス（日本時間26日・ロサンゼルス）

ドジャース・佐々木朗希投手は25日（日本時間26日）、本拠地で行われたカブス戦で6回途中4失点の粘投で、昨年5月3日（同4日）のブレーブス戦以来となる357日ぶりの勝ち星を手にした。バッテリーを組んだダルトン・ラッシング捕手は、“珍しく”右腕の投球を称えた。

2回には鈴木誠也外野手に先制4号ソロを被弾するなど、計3本の本塁打を献上した。それでも粘り強く投げ、今季初の6回のマウンドへ。四球と安打でピンチを招いて降板した。5回0/3を7安打4失点、5奪三振1四球。今季最多の99球（ストライク66球）を投げて最速は98.5マイル（約158.5キロ）だった。

試合後、ラッシングは佐々木の投球について手応えを得たようだ。「よかったと思う。6イニング目に入ったのは（今シーズン）初めてだったと思う」と素直に称えた。「クオリティースタートと言えるだろう。（球種の）すべてがストライクゾーンに入っていたので、機能していた」とラッシング。厳密にはイニング数も自責点でも基準には満たしていないものの、それほど納得の投球だったようだ。

佐々木とラッシングがバッテリーを組むのは今季4試合目。過去には「もう少し打者を攻めて」「ストライクが投げられていない」など、ラッシングは注文をつけることも少なくなかった。しかし今回ばかりは、成長を実感していたのかもしれない。「素晴らしい登板だったと思う。ロウキはグレートだった」と改めてうなずいた。（Full-Count編集部）