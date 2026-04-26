今季5試合目の先発登板で待望の白星【MLB】ドジャース 12ー4 カブス（日本時間26日・ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手は25日（日本時間26日）、本拠地で行われたカブス戦に先発登板。6回途中で降板したが、5回0/3を投げて4失点の粘投で今季初勝利をあげた。昨年5月3日（同4日）のブレーブス戦以来となる357日ぶりの勝ち星を手にした。初回から毎回のように走者を背負った。2回に鈴木誠也に先制4号ソロ、3回にはブッシ