今季5試合目の先発登板で待望の白星

【MLB】ドジャース 12ー4 カブス（日本時間26日・ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手は25日（日本時間26日）、本拠地で行われたカブス戦に先発登板。6回途中で降板したが、5回0/3を投げて4失点の粘投で今季初勝利をあげた。昨年5月3日（同4日）のブレーブス戦以来となる357日ぶりの勝ち星を手にした。

初回から毎回のように走者を背負った。2回に鈴木誠也に先制4号ソロ、3回にはブッシュに適時打を許すなど、2回以降は毎回失点を喫した。ただ、佐々木は集中力を切らさず、得意とするスプリットを中心に組み立て、カブス打線に大量失点を許さなかった。

6回無死一、二塁のピンチを招いたところで降板となったが、ベンチに下がる右腕に本拠地のファンは温かい拍手を送った。佐々木は5回0/3を7安打4失点、5奪三振1四球。今季最多の99球（ストライク66球）を投げて最速は98.5マイル（約158.5キロ）を記録した。

前回19日（同20日）の敵地・ロッキーズ戦で5回途中7安打3失点。これまでの4試合は突如乱れることも多かったが、この試合は打線の援護を受け、最後まで粘りの投球を披露した。（Full-Count編集部）