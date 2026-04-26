お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱が23日、オフィシャルブログを更新。元AKB48・タレントの西野未姫（27）と１歳の愛娘・にこりちゃんと離れて過ごす中、 送られてきた娘の写真を公開し、ファンから反響を呼んでいる。 この日、「送られてきたお写真」と題してブログを更新した山本は「３日間ほど家をあけまして」と切り出し、「未姫さんにこりさんと会っておりませんでした」と報告。 そんな中、「未姫さんから送られてきた写