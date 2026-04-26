毎号人気キャラクターとコラボした豪華付録で話題を呼ぶ『cookpad plus（クックパッド プラス）』。2026年夏号が5月25日に扶桑社より発売となる。通常号は、以前に紹介したスヌーピー 折りたためる 超BIG保冷バッグ。そして増刊号は、ハンディ扇風機＜USB充電ケーブルつき＞が付録。＞＞＞『cookpad plus』2種類の付録や掲載料理をチェック！（写真17点）『PEANUTS』はチャールズ・M・シュルツによる新聞連載コミック。主人公の少