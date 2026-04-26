話題となっている「大谷ルール」二刀流で出場した先発投手が指名打者を兼務し、降板後も打者として出場できる「大谷ルール」が話題となっている。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」によれば他球団幹部も疑問を呈しているといい、「球界全体で真のフラストレーションの元になっている」と伝えた。カブスのクレイグ・カウンセル監督が「実質的にもう1人選手を増やすことが許されているチームが1つある」と、“大谷ルー