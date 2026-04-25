7回途中1失点10Kの先発シーハンから継投もブルペン陣が炎上【MLB】カブス 6ー4 ドジャース（日本時間25日・ロサンゼルス）ドジャースは24日（日本時間25日）、本拠地でのカブス戦に臨み、4点リードからリリーフ陣が崩れて同点に追いつかれた。8回に登板したブレイク・トライネン投手が同点ソロを被弾。昨シーズンも頻繁に見られた“光景”に、SNS上のファンからは絶望の声が上がっている。まさかの展開だった。打線は3回にスミ