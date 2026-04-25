4回に元巨人マイコラスから片手で右翼席へ運ぶ一発【MLB】Wソックス 5ー4 ナショナルズ（日本時間25日・シカゴ）ホワイトソックス・村上宗隆内野手は24日（日本時間25日）、本拠地でのナショナルズ戦に「3番・一塁」で先発出場し、11号を含む3打数1安打1打点の活躍で勝利に貢献した。11本塁打はメジャートップに並び、年間では68発ペース。驚異のバットでチームをけん引している。同点で迎えた4回の第2打席、快音を響かせた。