ロバーツ監督との直接対決前に再び自らの見解を示す【MLB】ドジャース ー カブス（日本時間25日・ロサンゼルス）カブスのクレイグ・カウンセル監督は24日（日本時間25日）、敵地でのドジャース戦前の取材に応じた。先日苦言を呈して話題を呼んでいた“大谷ルール”について、「ただ、ルールが悪いんです」などと改めて自らの見解を示している。事の発端は先日、同監督が「実質的にもう1人選手を増やすことが許されているチーム