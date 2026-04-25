元巨人のマイコラスから片手で右翼席へ運ぶ一発【MLB】Wソックス ー ナショナルズ（日本時間25日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は24日（日本時間25日）、本拠地でのナショナルズ戦に「3番・一塁」で先発出場し、メジャートップに並ぶ11号本塁打を放った。米国の識者からも「ビーストだ」と驚嘆の声が上がっている。同点で迎えた4回の第2打席、元巨人の右腕マイコラスが投じた外角のチェンジアップに片手で合わせ