ドラ1竹丸は開幕投手を任された巨人は24日、横浜スタジアムで行われたDeNA戦に延長11回の末に1-2でサヨナラを喫した。悔しい逆転負けとなった一方で、ドラフト4位の皆川岳飛外野手がプロ初安打をマークした。巨人は昨年のドラフト会議で獲得した6選手（支配下指名）のうち、すでに5人が1軍でデビューを果たしている。“豊作”のイヤーとなるのか。開幕から1か月も経っていないが、巨人はすでに5人のルーキーが1軍でデビューを飾