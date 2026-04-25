ヤクルトは中日にサヨナラ負けを喫した■ 中日 6ー4 ヤクルト（24日・バンテリンドーム）首位のヤクルトは24日、敵地での中日戦に逆転サヨナラ負けを喫した。9回に3点を失ったが、ファンは池山隆寛監督の敗戦直後の行動に「やばい」と心をうたれていた。4-3でリードした9回、マウンドにあがったのは星知弥投手だった。星は細川成也外野手に左前打、川越誠司外野手に左翼への二塁打を浴びるなど1死二、三塁とされると、村松開人