東海大菅生高校・中等部軟式野球クラブの「目を切らない」守備意識中学野球の指導では、技術向上だけでなく、成長期にある選手の肩肘や“心の油断”へのケアも重要な課題だ。東京都あきる野市にある東海大菅生高校・中等部軟式野球クラブでは、短い距離で複数の球を同時に扱う“ボール回し”を通じ、故障リスクを抑えつつ、中学生特有の「プレー中の隙」をなくす指導をしている。「シートノックで、投げ終わってすぐに目を切って