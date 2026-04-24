西武は村田の犠飛でサヨナラ勝利 24日にパ・リーグ球団主催のファーム公式戦2試合が行われた。日本ハムは楽天に11-2で勝利した。初回、半田南十内野手の走者一掃の適時三塁打などで一挙6得点を挙げる。2回にはロドルフォ・カストロ内野手、宮崎一樹外野手、柴田獅子投手の本塁打で4点、3回にもカストロの適時打で1点を追加。先発の畔柳亨丞投手は5回69球2安打1死球7奪三振無失点と快投した。 リリーフ陣は7、8回にそれぞれ1点