7月7日からの中日3連戦で着用DeNAは24日、7月7日から9日に横浜スタジアムで行われる中日3連戦で「野球未来創造SERIES〜横浜DeNAベイスターズ15thANNIVERSARYGAME〜」と題したイベントを実施する。これに伴い、選手らが着用する特別ユニホーム「野球未来創造ユニフォーム」のデザインを発表した。ユニホームは「未来への寄せ書き」をコンセプトとし、「こどもたちへ」「自分自身へ」「ファンの皆さまへ」の3テーマに沿