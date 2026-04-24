7月7日からの中日3連戦で着用

DeNAは24日、7月7日から9日に横浜スタジアムで行われる中日3連戦で「野球未来創造 SERIES 〜横浜DeNAベイスターズ15th ANNIVERSARY GAME〜」と題したイベントを実施する。これに伴い、選手らが着用する特別ユニホーム「野球未来創造ユニフォーム」のデザインを発表した。

ユニホームは「未来への寄せ書き」をコンセプトとし、「こどもたちへ」「自分自身へ」「ファンの皆さまへ」の3テーマに沿って監督、コーチ、選手計105人のメッセージを反映している。球団の象徴である「YOKOHAMA STRIPE」を基調に、英語とスペイン語のタイポグラフィで配置。未来への思いを表現し、球団の歴史と新たな歩みを融合させたデザインとなっている。

選手はイベントで同ユニホームを着用して試合に臨む。未来を担う子どもたちやファンとともに歩む姿勢を示す。

牧は球団を通じて「球団誕生15年目という記念すべき年に、僕たちの想いが形になったユニホームでプレーできることを嬉しく思います。今回僕が残したメッセージは『感謝の心』です。幼い頃から両親に教えられ、僕自身も常に大切にしてきた言葉です。ここまでチームを支えてくださったファンの皆さまや、僕たちを支えてくれた全ての人たちへの感謝を伝えるとともに、未来を担うこどもたちにも『感謝の心』を大切にしてほしいという想いを込めました」などとコメントしている。（Full-Count編集部）