今週(2026年4月17日〜4月19日)の映画動員ランキングは、劇場版シリーズ29作目となる『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が週末3日間で動員114万7000人、興収17億1900万円をあげ、2週連続の1位を獲得。累計動員はすでに422万人、興収は63億円を突破しており、ゴールデンウィーク序盤には興収100億円に到達する勢いだ。2位には、2000年3月に実際に起きた地下鉄脱線事故にまつわる奇跡のような実話を綾瀬はるかさん主演で映画化した