9号はジャッジに並ぶア・リーグ2位タイ【MLB】Wソックス 11ー5 Dバックス（日本時間22日・アリゾナ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は21日（日本時間22日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に先発出場し、4試合連続となる9号ソロを放った。昨オフのポスティングで移籍市場に出たものの、懸念点から獲得を見送る球団が多かったなか、不安を払拭する打棒。韓国メディアは「ドジャースは後悔しているか？」と見出しを打つなど、