「最高だよ。彼女は私たちのすべてです」【MLB】ジャイアンツ 3ー1 ドジャース（日本時間22日・サンフランシスコ）ドジャースのフレディ・フリーマン内野手が21日（日本時間22日）、敵地で行われたジャイアンツ戦に「3番・一塁」で先発出場した。同日には自身のインスタグラムで第4子となる長女が誕生したことを発表。試合前に喜びを語った。ロンドンちゃんの誕生について「最高だよ。今日の午後、飛行機に乗る前に、最後にも