日本ハムは西武に3連勝→シーズン15勝9敗1分けと大きく勝ち越しシーズン開幕から約3週間が経過し、パ・リーグ各球団が同一リーグ内における最初の対戦を終えた。今回は、2025年におけるパ・リーグ各球団のカード1周時点での対戦成績と、同年のシーズン最終成績を紹介する。パ・リーグ6球団が昨季において記録した序盤戦の数字と最終成績の変遷ならびに、各球団の対戦カードごとの最終的な相性をあらためて確認する。日本ハムは