2回2死で右翼席へ飛び込む打球速度約181.9キロの9号ソロ【MLB】Wソックス 11ー5 Dバックス（日本時間22日・アリゾナ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は21日（日本時間22日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」で先発出場し、4試合連続となる9号を放った。試合後の囲み取材に応じた主砲は、会心の一発を振り返った。豪快なアーチは4点をリードした2回2死の第2打席で生まれた。相手右腕ケリーが投じたチェンジ