敵地・ジャイアンツ戦で7回6安打3失点【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（日本時間22日・サンフランシスコ）ドジャースの山本由伸投手は21日（日本時間22日）、敵地のジャイアンツ戦で7回6安打3失点で降板し、3勝目はならなかった。防御率2.48。立ち上がりに捕まった。不安定な制球を突かれ、初回無死満塁からデバースの右前適時打で先取点を献上。続くシュミットの中犠飛、イ・ジョンフの右前適時打と、この回だけで4安打3失