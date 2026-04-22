2回2死で右翼席へ飛び込む打球速度181.9キロの9号【MLB】Dバックス ー Wソックス（日本時間22日・アリゾナ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は21日（日本時間22日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」で先発出場し、4試合連続となる9号ソロ本塁打を放った。地元のシカゴ放送局の実況も大興奮の様子で「この男は本物だ!!」と大絶叫している。第1打席で三塁への内野安打を放って迎えた4-0の2回2死の第2打席。相