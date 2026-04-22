2回に右翼席へ飛び込む打球速度約181.9キロの9号ソロ【MLB】Dバックス ー Wソックス（日本時間22日・アリゾナ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は21日（日本時間22日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」で先発出場し、4試合連続となる豪快な9号ソロ本塁打を放った。ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手に並びア・リーグ2位タイに浮上。米ファンからは「なぜウチは契約できなかったんだ……」などと羨望の声が