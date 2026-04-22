野球指導の専門家が実践…障害予防の重要性と大人の正しい理解この春から野球を始めた小・中学生と保護者に向けて、プレーを楽しむのと同時に大切なのが“故障予防”だ。少年野球における肩肘の障害は、早期発見と適切な予防策でリスクを大幅に下げられる。特に成長期の選手は自覚症状がないまま症状が進行している場合があり、周囲の大人が異変に気づく環境作りが大切だ。体の柔軟性を高めて子どもの将来を守る、日々の練習に手