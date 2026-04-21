昨年は木村が訪問ロッテは21日、千葉市内の小学校に通う小学1年生を対象に、オリジナルのランドセルカバーを無償配布すると発表した。同日に毛利海大投手と球団公式マスコットのズーちゃんが千葉市立海浜打瀬小を訪問した。ランドセルカバー配布は2012年から15年連続で実施。ランドセルカバー贈呈式への選手参加は今回で13回目となる。昨年は木村優人投手が千葉市内の小学校を訪問した。今回は約2000枚のランドセルカバーを