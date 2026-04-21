ロッキーズ戦で大谷が初盗塁【MLB】ロッキーズ ー ドジャース（日本時間21日・デンバー）ドジャース・大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地で行われたロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。初回に相手のミスで出塁すると、2番コールの打席で今季初盗塁を決めた。今季22試合目で待望の盗塁を決めた。大谷は初回の第1打席、投手へのゴロとなったが相手のミスで出塁。2番コールの4球目に盗塁を仕掛け成功させた。大谷