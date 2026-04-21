権藤博氏がロッキーズの菅野智之を激励したロッキーズの菅野智之投手が19日（20日）に本拠地でのドジャース戦前に、巨人時代にともにプレーしたルイス・クルーズ氏と再会した。さらに元横浜（元DeNA）監督とも対面した。ファンは87歳となった権藤氏の姿に「元気すぎる」と驚いている。菅野はまず、菅野は一塁ベンチ前でクルーズ氏と笑顔でハグ。通訳を交えて談笑した。そこに歩み寄ってきたのが権藤氏だった。菅野はクルー