1990年シーズン途中に移籍したダイエーでは思うような活躍ができなかった西武、中日、ダイエーでプレーした杉本正氏（野球評論家）はプロ13年目の1993年限りで現役生活にピリオドを打った。ラストシーズンはダイエーで1軍登板なしだった。左肘痛のため、オープン戦中にファーム落ちし、夏には自ら引退を申し入れた。実質、区切りをつけたのは当時6月30日のトレード期限が終了した頃だったという。開幕前に阪神への移籍話が持ち上