ジャック・ハリス記者が大谷の珍しい行動をレポートドジャースの大谷翔平投手が取った行動に、米記者も視線を注いでいる。18日（日本時間19日）に敵地で行われたロッキーズ戦に「1番・指名打者」で打線に名を連ねた大谷は、その試合前には車椅子に乗った100歳の日本人女性にサインをプレゼントするファンサービスを披露。この場面について、ドジャースの試合を日々追いかける番記者は「感傷的な例外」として珍しい行動だったと注