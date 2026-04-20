『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した奥津マリリ4月20日（月）発売『週刊プレイボーイ18号』のグラビアに登場した奥津マリリ――6月、所属する「フィロソフィーのダンス」が11年の歴史にピリオドを打つ。グラビアにもひと区切りをつけると決めた彼女が、最後の場所に選んでくれたのは、10年前、初水着に挑んだ週刊プレイボーイ。さまざまな思いを乗せた、正真正銘の"ラストダンス"を。【写真】奥津マリリのラストグラビア＊