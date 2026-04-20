フリードマン氏がミラーの投球を分析した動画を公開【MLB】パドレス 2ー1 エンゼルス（日本時間20日・アナハイム）この日も剛腕守護神が、相手打線を圧倒した。パドレスのメイソン・ミラー投手は19日（日本時間20日）、敵地でのエンゼルス戦に登板。打者3人を2者連続三振を含む“完全投球”で無失点に抑え、両リーグトップの8セーブ目をあげた。いまだ防御率0.00の右腕が秘めた“凄さ”を、米の投球分析家が独自の切り口で称えた