「U-12 デジタルチャレンジ特設ページ」から申し込み…応募期間は5・1〜5・31NPBエンタープライズなどは20日、中国・杭州市で開催される「第12回BFA U12アジア野球選手権」（8月9日〜15日）に出場する侍ジャパンU-12日本代表選手の審査・選考において、動画応募による「侍ジャパンU-12日本代表 全日本合同トライアウト〜デジタルチャレンジ〜」を実施すると発表した。同選手権に出場する選手をインターネット上で募集。自らの